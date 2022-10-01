المتفوق أحمد بن جمعة يفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد اللغة الانقليزية بإيطاليا

تحصل التلميذ التونسي المتألق احمد بن جمعة على الميدالية البرونزية في مسابقة أولمبياد اللغة الانجليزية التي تم تنظيمها بإيطاليا يومي 29 و 30 سبتمبر 2022.

وقد قام بتسليمه الميدالية القائم بالأعمال بالنيابة مروان الكبلوطي الذي أدى زيارة تشجيعية إلى الوفد التونسي المشارك في مختلف أصناف المسابقة.

وتكون الوفد التونسي من كل من أحمد بن جمعة ورغد فريعة وأسيل الغديري ويوسف بوخاتم ومريم خضري وياسمين قدور.

يذكر أن هذه المسابقة العالمية ضمت أكثر من مائة مشارك من أكثر من 55 دولة.

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