المتفوق أحمد بن جمعة يفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد اللغة الانقليزية بإيطاليا

اخر تحديث : 01/10/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

السفارة التونسية بروما تحتفي بالتلميذ المتفوق احمد بن جامع

تحصل التلميذ التونسي المتألق احمد بن جمعة على الميدالية البرونزية في مسابقة أولمبياد اللغة الانجليزية التي تم تنظيمها بإيطاليا يومي 29 و 30 سبتمبر 2022.
وقد قام بتسليمه الميدالية القائم بالأعمال بالنيابة مروان الكبلوطي الذي أدى زيارة تشجيعية إلى الوفد التونسي المشارك في مختلف أصناف المسابقة.
وتكون الوفد التونسي من كل من أحمد بن جمعة ورغد فريعة وأسيل الغديري ويوسف بوخاتم ومريم خضري وياسمين قدور.
يذكر أن هذه المسابقة العالمية ضمت أكثر من مائة مشارك من أكثر من 55 دولة.


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