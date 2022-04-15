المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يصادق على نظامه الداخلي

أعلن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة 15 أفريل 2022، أن الجلسة العامة للمجلس المنعقدة أمس الخميس، صادقت في الأجل المحدد، على النظام الداخلي الخاص به.

وبيّن المجلس بأن هذا الإجراء، يندرج في إطار ما نص عليه الفصل الأول من المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 ، والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والقاضي بأن « يضبط المجلس نظامه الداخلي الذي ينظم سير عمله في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد جلسته الأولى ».

ويشار الى أن المجلس الاعلى للقضاء المؤقت، كان قد عقد أول جلساته يوم 14 مارس المنقضي.

وفي ما يلي تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء:

المجلس المؤقت للقضاء العدلي

1 المنصف الكشو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا .

2 فتحي عروم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب نائب رئيس

3 عماد الدرويش وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية مقررا

5 أحمد الحافي رئيس المحكمة العقارية عضوا

6 شادية بالحاج إبراهيم قاضي عدلي متقاعد عضو

7 نجاة بوليلة قاضي عدلي متقاعد عضو

8 شادية الصافي قاضي عدلي متقاعد عضو

المجلس المؤقت للقضاء الإداري

1 مهدي قريصيعة الرئيس الاول للمحكمة الإدارية رئيسا .

2 سميرة قيزة رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته نائب رئيس

3 سلوي قريرة مندوب الدولة العام الاقدم في خطته مقرر

4 نايلة القلال رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته عضوا

و 3 قضاة متقاعدين من القضاء الإداري و هم جليلة المدورى و نبيهة مقطوف الشايبي و مصطفي باهية .

المجلس المؤقت للقضاء المالي

1 نجيب الكتاري الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات رئيسا.

2 نور الدين الزوالي وكيل الدولة العام نائب رئيس

3 حاتم السنيني وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات مقرر

4 سلوى بن وال عطية رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة عضوا

5 جيلاني شباح قاضي مالي متقاعد .

6 حسين الجويلي قاضي مالي متقاعد .

7 هند القنجي قاض مالي متقاعد.

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