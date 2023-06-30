المجلس الأوروبي ببروكسال يدعم الحوار السياسي بشأن الشراكة الشاملة مع تونس

أكّد البيان الختامي للقمّة الأوروبية المنعقدة ببروكسال اليوم الجمعة، دعم المجلس الأوروبي للحوار السياسي بشأن الشراكة الشاملة مع تونس وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية « آكي » .

واشار البيان الختامي للقمة في الجزء الخاص بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع الشركاء في الجوار الجنوبي وفق الوكالة الاطالية إلى أن المجلس الاوروبي « يدعم استئناف الحوار السياسي في سياق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس »، والتي « تؤكد أهمية تعزيز وتطوير شراكات استراتيجية مماثلة بين الاتحاد الأوروبي والشركاء في المنطقة ».

كما ابرزت ترحيب قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمتهم ببروكسل ب »العمل المنجز على حزمة شراكة شاملة متبادلة المنفعة مع تونس، والبناء على ركائز التنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة والانتقال للطاقة الخضراء والهجرة والتواصل بين الشعوب ».

ونقلت وكالة الانباء الاطالية « آكي » تتنويه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في مؤتمر صحفي في بروكسل في ختام القمة الأوروبية ، اليوم ، باجماع المجلس الأوروبي على كيفية تعامل ايطاليا مع تونس ».

وأضافت ميلوني قولها » ما نقوم به مع تونس يمكن أن يكون نموذجا في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا ».

يشار إلى أنّه تمّ يوم 11 جوان الجاري خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته إلى تونس ولقائهم برئيس الجمهورية قيس سعيّد إصدار بيان مشترك اشار الى اتفاق تونس والاتحاد الاوروبي على العمل سويا في اطار « حزمة شراكة شاملة » في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية إضافة إلى الهجرة والتقارب بين الشعوب.

كما تمّ التأكيد على أنّ الحوار السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس في إطار انعقاد مجلس الشراكة تونس- الاتحاد الأوروبي قبل موفي هذه السنة سيتيح فرصة هامة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسساتية قصد مواجهة التحديات الدولية المشتركة معا والحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد القانون.

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