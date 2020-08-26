المجلس الوطني لاتحاد الشغل يدعو لمؤتمر استثنائي غير انتخابي

دعا المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء 26 أوت 2020، بأغلبية 96.22% الدعوة لمؤتمر استثنائي غير انتخابي لتنقيح القانون الاساسي.
واعتبر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بأن المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي سيوفر فرصة للحوار والنقاش في هدوء وسيكون سيد نفسه للحسم في مسألة تنقيح فصول من النظام الداخلي أو ما اعتبرها « إعادة ترتيب البيت الداخلي » .
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