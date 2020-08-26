المجلس الوطني لاتحاد الشغل يدعو لمؤتمر استثنائي غير انتخابي

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انطلاق المجلس الوطني لاتحاد الشغل بتوزر انطلق اليوم الاثنين، المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بتوزر للنظر في إعادة هيكلة ال ...

تشكيل لجان الإعداد للمؤتمر الانتخابي لاتحاد الشغل تم خلال أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل مساء الأربعاء 27 جوي ...

حافظ السبسي يدعو لمؤتمر انتخابي للنداء قبل الاستحقاق البرلماني دعا المدير التنفيذي لحركة نداء تونس "حافظ قايد السبسي" في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبو ...