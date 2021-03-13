المجمع الكيمائي يُؤكّد سلامة عماله وجميع وحداته بعد انفجار مصنع الإسفلت

أعلن المجمع الكيمائي التونسي في بلغ له اليوم السبت، أن الحادث الذي جد صباح اليوم بوحدة صناعية خاصة بالمنطقة الصناعية بولاية قابس مجاورة لمصانعه.

وأكد المجمع سلامة عماله وجميع وحداته التي تعمل بصفة طبيعية بتواجد كل المسؤولين عن وحدات الإنتاج والصيانة والسلامة .

كما عبر المجمع عن استعداده لوضع جميع إمكانياته البشرية اللوجستية لمعاضدة جهود الحماية المدنية.

وللتذكير فقد أدى انفجار صهريج داخل مصنع للأسفلت بالمنطقة الصناعية في قابس صباح اليوم السبت، إلى وفاة 6 أشخاص، 4 فارقوا الحياة على عين المكان و شخصان توفوا في المستشفى.

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