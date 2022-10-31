المجيدي يدعو لحسن التنسيق لتأمين تنقّل الوفود المشاركة في القمّة الفرنكوفونية



تحول وزير النقل ربيع المجيدي الاحد 30 اكتوبر 2022، الى عدد من المرافق التابعة للشركة الجهوية للنقل بمدنين على غرار مستودع الحافلات بحومة السوق للوقوف على مدى تنفيذ التوصيات المتعلقة بحسن الاستعدادات اللوجستية والبشرية، في إطار جهود وزارة النقل والمؤسسات المعنية تحت الاشراف في انجاح تنظيم قمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها بلادنا يومي 19 و 20 نوفمبر المقبل.كما تولّى معاينة المسالك المؤدّية إلى النّزل ومواقع تنظيم هذه القمّة على غرار القرية الفرنكوفونية.

ولدى التقائه بعدد من مسؤولي الشركة واعوانها ، دعا وزير النقل إلى جعل القمة الفرنكوفونية محطّة لابراز المقومات التي تملكها المؤسسات العمومية في قطاع النقل لمساندة القطاعات الاخرى ولانجاح التظاهرات الوطنية والدولية الكبرى بتامين افضل ظروف التنقل مناسباتيا بما يليق بضيوف تونس وهو أمر لا يقل اهمية عن المجهودات الرامية الى تحسين واقع النقل العمومي الجماعي والحياة اليومية للمواطن.

كما واصل وزير النّقل ربيع المجيدي الأحد، الإطلاع على مدى تنفيذ التوصيات المتعلقة بحسن الاستعدادات اللوجستية والبشرية بمطار جربة جرجيس الدّولي، حيث تولّى تفقّد كافة مكوّنات هذا المطار على غرار القاعة الشرفية وفضاءات التسجيل وقاعات الإنتظار ومربض الطائرات وغيرها.

كما ترأس الوزير جلسة عمل جمعته بالمكلّف بالإشراف على الإدارة العامّة للطيران المدني والرئيس المديرين العامين لديوان الطيران المدني والمطارات والشركة الجهوية للنقل بمدنين وآمر مطار جربة جرجيس والمدير الجهوي للنقل بمدنين والمدير العام للخطوط التونسية للخدمات الأرضية وعدد من المسؤولين، داعيا إياهم إلى حسن التنسيق لتأمين أفضل التنقّل للوفود المشاركة في القمّة الفرنكوفونية على غرار ما تمّ خلال ندوة التيكاد 8 وتقديم خدمات تعكس ما يميّز التونسيين من حسن الوفادة والضيافة والإستقبال، بالإضافة إلى حسن التواصل والإرشاد وتنظيم الجولان والتنقّل في محيط المطار وبين مختلف فضاءاته .

كلمات البحث :القمّة الفرنكوفونية;المجيدي;تنقل