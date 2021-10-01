المحكمة الإدارية ترفض جميع الطعون المتعلّقة بقرارات الإقامة الجبرية

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أنّ المحكمة رفضت جميع الطعون المقدّمة في القرارات الأمنية الاحترازية المتعلّقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والتي عددها 11 طعنا.

وأوضح الغابري بأنّ الرئيس الاول للمحكمة الادارية قد اصدر اليوم بوصفه قاضي توقيف التنفيذ، قرارات برفض جميع مطالب الطعن المقدمة له منذ شهر أوت في القرارات الامنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الاقامة الجبرية الصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية .

من جهة أخرى، أكّد الغابري على أنّ قرارات الرفض الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات وقتيّة إلى حين صدور أحكام عن الدوائر القضائية المتعهدة بالملفات في الأصل .

واضاف الغابري بأن جميع الملفات المشار إليها قد خضعت بحسب خصوصية كل ملف « إلى مسار تحقيقي مع الجهة الادارية المعنيّة تمّ استنفاذه وختمه وتمّ الاطلاع على رد الادارة « .

وأشار الغابري إلى أنّ الحكم بالرفض استند في جميع المطالب المذكورة، إلى أنّها مطالب لم تحرز إجتماع الشروط القانونيّة المستوجبة بأحكام الفصل 39 من قانون المحكمة الادارية والمتمثّلة في المستندات الجدية من جهة و النتائج التي يصعب تداركها من جهة أخرى.

كلمات البحث :إقامة جبرية;المحكمة الإدارية;طعون