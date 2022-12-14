المحكمة الإدارية ترفض شكاية الهايكا ضد هيئة الانتخابات

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارها بخصوص الشكاية التي تقدمت بها هيئة الاتصال السمعي البصري.

وأكدت هيئة الانتخابات أن المحكمة الإدارية قضت برفض طلب توقيف التنفيذ المرفوع من طرف هيئة الاتصال السمعي البصري ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 المتعلق بشروط وضوابط التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية.

وذكّر البلاغ وسائل الإعلام وخاصة منها السمعية والبصرية إلى التقيد بالقرار المذكور.

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