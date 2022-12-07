المحكمة الإدارية تطلق منصة الكترونية

أطلقت المحكمة الإدارية اليوم الأربعاء، منصتها الالكترونية الجديدة التي تتضمن عدة خدمات عن بعد موجهة للمتقاضين والباحثين والمهنيين والطلبة.

وتتمثل هذه الخدمات المتوفرة على موقع الواب الخاص بالمحكمة الإدارية ،في متابعة القضايا عن بعد والاطلاع على منطوق الأحكام واستخراج شهادة نشر وتقديم مطلب في الإعانة القضائية واسترجاع مؤيدات.

وأفاد أمين دلة كاهية مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي والإدارة الالكترونية بالمحكمة الإدارية ومدير المشروع بأن الخدمات التي ستوفرها المنصة مجانية وهدفها الأساسي مزيد تقريب القضاء الإداري من المواطنين وكل المتقاضين وتقليص عناء التنقل إلى المحكمة لتقديم الدعاوى القضائية الإدارية.

وأبرزت الفة القيراص مندوب دولة عام بالمحكمة الإدارية وعضو بوحدة الاتصال والإعلام أن إعداد المنصة الالكترونية يندرج ضمن مخطط استراتيجي يمتد خلال الفترة 2021/2025 اعتمدته المحكمة الإدارية من اجل تحسين عمل المرفق القضائي ولتأسيس قضاء إداري حديث ومنفتح على محيطه.

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