المحكمة الإدارية تقضي برفض طعون نتائج الاستفتاء

قضت الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية، المتعهدة بالطعن المقدم من قبل الممثل القانوني لحزب « آفاق تونس » في النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية 2022، برفض الطعن شكلا، وفق بلاغ أصدرته المحكمة الإدارية.

وأضافت المحكمة أنه بصدور هذا الحكم تكون المحكمة قد استكملت إصدار جميع الأحكام المتعلقة بالطعون الثلاثة في الطور الأول.

وكان الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري قد صرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء في 3 أوت الجاري بأن الطعن الثالث في نتائج الاستفتاء الذي تقدّم به حزب آفاق تونس تم الترافع بشأنه يوم الأربعاء 3 أوت وتم رفعه للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 8 أوت 2022.

وقد أصدرت المحكمة الإدارية يوم الجمعة الماضي أحكامها بخصوص الطعنين المقدّمين في هذه النتائج من قبل منظمة « أنا يقظ » و حزب « الشعب يريد »، وقضت ابتدائيا بخصوص الطعن الأول بعدم قبوله ، وقبول الطعن الثاني شكلا ورفضه أصلا.

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