المحكمة الإدارية تُؤجّل إستئناف تصوير الأعمال التلفزيونية الرمضانية

أذنت المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء، بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن وزارة الشؤون الثقافية والقاضي بالسماح لشركات الإنتاج السمعي البصري والقنوات التلفزية التي تحصلت سابقا على تراخيص تصوير تم تعليق مفعولها، باستئناف إنجاز المسلسلات والأعمال التلفزية الرمضانية التي تم الشروع فيها، إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ.

وكان مرصد رقابة تقدم، يوم الجمعة الماضي 10 أفريل، بطعن لدى المحكمة الإدارية في قرار وزارة الشؤون الثقافية إسناد رخص استئناف تصوير الأعمال التلفزيونية الرمضانية، مستندا في ذلك إلى ما رآه مخالفا للأمريْن الرئاسي والحكومي بخصوص إجراءات الحجر الصحي والتوقي من وباء كورونا العالمي.

وكانت وزارة الشؤون الثقافية قد قررت يوم 8 أفريل الحالي السماح لشركات الإنتاج السمعي البصري والقنوات التلفزيونية التونسية، التي تحصلت سابقا على تراخيص تصوير وتم تعليقها للتوقي من وباء كورونا، استئناف تصوير المسلسلات والأعمال التلفزيونية الرمضانية، شرط استيفاء جميع الشروط الصحية لحماية فريق العمل.

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