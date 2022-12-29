المحكمة الإدارية: قبول طعن مترشح وتمكينه من خوض الدور الثاني للتشريعية

أصدرت المحكمة الإدارية، اليوم الخميس، 14 قرارا بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للطور الأول للانتخابات التشريعية المقدمة على أنظارها، قبلت منهم طعنا في الأصل والشكل، ورفضت 8 شكلا، وقبلت 5 شكلا ورفضتهم أصلا.

وأفادت ألفة قيراص القاضية بالمحكمة الادارية وعضو وحدة الاتصال والاعلام بالمحكمة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن الطعن المقبول يعود إلى مترشح للانتخابات التشريعية ببنزرت الجنوبية ، مشيرة الى أنه تم بمقتضى القرار إلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضى بالالغاء الجزئي لعدد الأصوات التى تحصل عليها.

وأوضحت في هذا الخصوص أنه تم وفق هذا القرار تعديل نتائج الدورة الأولى للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بنزرت الجنوبية ، وذلك باعلان حصول الطاعن على 732 صوتا وتمكينه من التقدم للدورة الثانية من الانتخابات.

وأضافت أن المحكمة، ستقوم غدا الجمعة بالاعلان عن قراراتها الابتدائية بخصوص بقية الطعون وعددها 35 طعنا مقدما أمامها حول نتائج الانتخابات التشريعية الأولية في طورها الأول، لتستكمل جلسات المرافعة في شأن كل الطعون التى تلقتها والبالغ عددها 55 طعنا .

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