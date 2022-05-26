المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بسجن سيف الدين مخلوف 3 أشهر مع تأجيل التنفيذ

اخر تحديث : 26/05/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

مخلوف

أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن المحامي والنّائب السّابق سيف الدّين مخلوف 3 أشهر مع تأجيل التّنفيذ، في ما عرف بـ  » قضيّة المطار  » ، وفق تدوينة نشرها محامي المتهمين في هذه القضيّة، سمير ديلو.

وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قد أصدرت حكما في ما يعرف بقضية المطار، يقضي بسجن سيف الدين مخلوف 5 أشهر.


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