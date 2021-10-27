المحكمة العسكرية: عدم سماع الدعوى في حق ياسين العياري بخصوص تدوينات سابقة

أعلن المحامي مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن ياسين العيّاري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، بأن المحكمة العسكرية قضت اليوم بعدم سماع الدعوى في حق ياسين العياري، النائب المجمّدة عضويته، على خلفية قضية تعلقت بتدوينات كان نشرها العياري منذ 2014 وذلك بتهمة « تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته ».

وأضاف الجماعي بأن المحكمة العسكرية نقضت الحكم الابتدائي في هذه القضية بسجن العياري 15 يوما، ثم رفّعت فيه محكمة الإستئناف لثلاثة أشهر سجنا.

ولاحظ المصدر أنه تمت إثارة هذه القضية بعد دخول ياسين العياري البرلمان (7 فيفري 2018).

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