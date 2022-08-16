المحكمة العسكريّة تقضي بسجن الصحفي صالح عطيّة 3 أشهر

أعلن المحامي الناشط السياسي، سمير ديلو، في منشور على فيسبوك مساء اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة العسكريّة قضت بسجن الصّحفيّ صالح عطيّة لمدّة ثلاثة أشهر .

وأشار ديلو إلى أن القضيّة حُجزت للمفاوضة بعد استنطاقه ومرافعات المحامين دفعا للتّهم المنسوبة له :

- المسّ من كرامة الجيش الوطنيّ وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء.

- و نسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عموميّ دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك.

- والإساءة للغير عبر الشّبكة العموميّة للإتّصالات .

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