المحكمة العسكريّة تُقرر تأجيل النّظر في قضيّة الصّحفيّ صالح عطيّة

أعلن المحامي سمير ديلو في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، ان المحكمة العسكريّة قررت تأجيل النّظر في قضيّة الصّحفيّ صالح عطيّة على أن يحدّد لاحقا موعد الجلسة القادمة.

وذكّر ديلو بأن التهم المحال لأجلها على القضاء تتمثل في نسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عموميّ دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطنيّ وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والإساءة للغير عبر الشّبكة العموميّة للإتّصالات طبق أحكام الفصول 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الإتّصالات .

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