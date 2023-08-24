المخزون العام للسدود بتاريخ 24 أوت 2023 ينخفض بنسبة 20.3 بالمائة

انخفض المخزون العام للسدود بتاريخ 24 أوت 2023 بنسبة 3ر20 بالمائة مقارنة بالمعدل المسجل في اليوم ذاته للثلاث السنوات الفارطة ، ليبلغ نحو 276ر694 مليون متر مكعب أي بفارق أقل بــ 949ر176 مليون متر مكعب، وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة.

وأبرز توزيع هذا المخزون بين السدود الرئيسية حتى اليوم أن أكبر كميات المياه تتجمع في سد سيدي سالم أي بنسبة امتلاء 34 بالمائة، ثم في سد سجنان بنسبة امتلاء 49 بالمائة وسد سيدي سعد بنسبة 26 بالمائة وبوهرتمة بنسبة 22 بالمائة.

ووصل مجموع الاستعمالات والسحب لهذا اليوم نحو 950ر2 مليون متر مكعب موزعة على سدود الشمال بكمية تناهز 927ر2 مليون متر مكعب وسدود الوسط بكمية تقدر بــ 014ر0 مليون متر مكعب وتم سحب005ر0 مليون متر مكعب من سدود الوطن القبلي.

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