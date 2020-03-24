المدير الجهوي للصحة بصفاقس ينفي تسلمه نتائج تحليل المشتبه بإصابته بالكورونا



نفى المدير الجهوي للصحة بصفاقس علي العيادي في تصريح لإذاعة ديوان أف أم صباح اليوم الثلاثاء، تسلمه لنتائج التحاليل المجراة على الحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.

وقال العيادي إنه لا علم له بخضوع إطار طبي و شبه طبي بالمستشفى للحجر الصحي، مشيرا إلى ضرورة انتظار بلاغ رسمي صادر في الغرض من طرف وزارة الصحة.

وكانت مصادر محلية قد أكدت أن التحليل المخبري للمريض الذي تمت معالجته بقسم الإستعجالي بالمستشفى المذكور صدرت نتائجه ايجابية ما استدعى اخضاع الإطار الطبي وشبه الطبي الذي كان قد باشره ويفوق عددهم 40 شخصا إلى الحجر الصحي في انتظار إجراء التحاليل اللازمة لهم.

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