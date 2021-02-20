المدير العام للصحة: النتائج الأولية للتغيّر الجيني تُعتبر مطمئنة

أعلنت وزارة الصحة في ندوة صحفية اليوم السبت، التعرف على سلالة متغيرة لفيروس كورونا في تونس .

وكشف المدير العام للصحة الدكتور فيصل بن صالح أن المعطيات والنتائج الأولية للتغيّر الجيني تعتبر مطمئنة من ناحية سرعة الإنتشار وسرعة المرض، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة تركّز حاليا على عملية التقصي والتقطيع الجيني للعينات وتدعيم خطة المراقبة المخبرية في نطاق التثبت من هذه المعطيات والتعرف على الخصوصيات الفيرولوجية لهذه السلالة، كما تركز على المتابعة الوبائية للأشخاص المخالطين قصد التأكد من الإنعكاسات الوبائية للفيروس.

من جهته، بين مدير معهد باستور ورئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، الهاشمي الوزير أن عملية التشخيص الجيني مازالت متواصلة حسب المعايير والتوصيات المعمول بها بهذا الخصوص، معلنا أنّ نتائج التقصّي الأوّلي لهذا التغيّر الجيني لم تثبت إلى حدّ الآن خطورة معيّنة سواء على مستوى الأعراض أو سرعة إنتشار الفيروس.

كلمات البحث :المدير العام للصحة;تغيير جيني;كورونا