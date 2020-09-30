المدير العام للصحة: الوضع دقيق ويحتاج المزيد من اليقظة والوقاية

وصف الدّكتور فيصل بن صالح المدير العام للصحّة خلال الندوة الصحفية الدوريّة المخصّصة لمتابعة مستجدّات فيروس كورونا الجديد المنعقدة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، أنّ الوضع الوبائي لهذه الجائحة دقيق ويحتاج المزيد من اليقظة وإحكام تنفيذ الإجراءات الوقائيّة للسّيطرة على انتشار الفيروس والمحافظة على نسق الإنتاج والتوازن الاجتماعي.

وأكد الدكتور أن وزارة الصحّة تعمل دون انقطاع على المحافظة على جاهزيّة المؤسّسات الصحّية والاستشفائيّة من خلال المتابعة اليومية وإعداد كلّ الفرق الصحّية وربط شبكة تكامل بين مكوّنات القطاع الصحّي، العمومي والخاصّ، والحرص على جاهزيّة أعوان الصحّة وحماية المرضى.

كما أكد فيصل بن صالح أن الوزارة تعمل على توفير المزيد من أسرّة الإنعاش المخصّصة لكوفيد 19 لتبلغ في المدّة القريبة القادمة 300 سريرا بعد أن كان عددها 95 سريرا في بداية شهر سبتمبر الحالي، إضافة على إحكام التّنسيق على المناطق التّي تشهد ضغطا على غرار تونس الكبرى وجهة الساحل للاستجابة لكلّ الطلبات.

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