المراسيم التي ستصدرها الحكومة قريبا محور لقاء سعيّد بالفخفاخ

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020، بقصر قرطاج رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد خاصة في المجال الصحي. وقد تمت متابعة القرارات التي اتخذها مجلس الأمن القومي في اجتماعه الأخير مساء الجمعة الماضي، وخاصة في ما يتعلق بالحجر الصحي.

كما أطلع رئيس الحكومة رئيس الدولة على المراسيم التي تم سنُّها الأسبوع الفارط، ومشاريع المراسيم التي بصدد الإعداد والتي ستصدرها الحكومة قريبا من أجل تيسير عملها في الوقت الراهن، والمساهمة في مكافحة تفشي فيروس كورونا والحد من تداعياته على الصعيدين الاقتصادي الاجتماعي بالخصوص.

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