المراكز الجهويّة للأداءات وأمانات المال الجهويّة تستأنف نشاطها الاثنين

تستأنف المراكز الجهويّة للأداءات وأمانات المال الجهويّة العمل بصفة طبيعيّة ابتداء من يوم الاثنين 04 ماي الجاري، وذلك في إطار الرفع التدريجي للحجر الصحّي.

وسيتمّ مواصلة تأمين عمليات التصريح ودفع الأداءات عن بعد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي وكذلك الأشخاص المعنويين من غير المنخرطين سابقا بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد باتباع التمشي الذي أعلنت عنه وزارة الماليّة في بلاغها يوم الاثنين 27 أفريل الفارط .

وستُفتح القباضات الماليّة للعموم بصفة تدريجيّة انطلاقا من يوم الاثنين 11 ماي 2020.

هذا وقد تمّ وضع مركز نداء 81.100.700 على ذمّة العموم للإجابة عن تساؤلاتهم وإرشادهم بخصوص العمليّات المستعجلة.

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