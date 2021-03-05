المرزوقي: أرجعوا للإمارات لقاحاتهم.. المنّ الحقير لا يكون على التونسيين

اخر تحديث : 05/03/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

المرزوقي

دعا رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء الخميس، لإرجاع لقاحات كورونا الواردة على رئاسة الجمهورية إلى الإمارات، معتبرا أن « المنّ الحقير لا يكون على التونسيين » .

كما أعلن المرزوقي موافقته على اقتراح وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي ومقاسمته كل تونسي غضب من تسريب قصة وصول اللقاح لتونس إلى استغلالها اعلاميا .
وكتب المرزوقي  » لا بد لليل أن ينجلي » .


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