المرزوقي: أرجعوا للإمارات لقاحاتهم.. المنّ الحقير لا يكون على التونسيين

دعا رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء الخميس، لإرجاع لقاحات كورونا الواردة على رئاسة الجمهورية إلى الإمارات، معتبرا أن « المنّ الحقير لا يكون على التونسيين » .
كما أعلن المرزوقي موافقته على اقتراح وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي ومقاسمته كل تونسي غضب من تسريب قصة وصول اللقاح لتونس إلى استغلالها اعلاميا .
وكتب المرزوقي » لا بد لليل أن ينجلي » .
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