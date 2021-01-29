المرزوقي: أيتخاصم طاقم السفينة على الصلاحيات والسفينة بصدد الغرق ؟

دعا رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في حوار أجراه مع جريدة القدس العربي نُشر مساء الخميس، رئيس الجمهورية إلى الكف عن التحريض على الدستور والقيام بدوره كمستأمن عليه وكرئيس الجميع لا كقائد فريق ضد فريق، مطالبا إياه بترك الحكومة تعمل .

كما دعا المرزوقي الحكومة التي زكاها البرلمان مؤخرا إلى العمل على تحسين وضع التونسيين، مطالبا البرلمان بأن يستعيد احترام الشعب وأن يسرع بقانون انتخابي جديد يحلّ أكبر مشكلة تعترض قيام نظام ديمقراطي مستقرّ، وإلا فالثلاثي الحاكم غير جدير بالمسؤولية، على حد تعبيره.

وقال المرزوقي « أيتخاصم طاقم السفينة على الصلاحيات والتشريفات والسفينة بصدد الغرق ؟ ».

ودعا المرزوقي إلى تشكيل جبهة سياسية جديدة تحت راية دستور الثورة والمشترك الوطني لمواجهة حركة بالغة الخطورة تتشكل من تحالف الشعبويين، وفق قوله.

وشدد المرزوقي على ضرورة أن تعيد قوى الثورة تنظيم الصفوف لحماية تونس من انقلاب على الديمقراطية من قبل الحلف الاستبدادي -الشعبوي أو من تعفن متواصل في ظل تحالف النهضة وجزء آخر من النظام القديم الفاسد.

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