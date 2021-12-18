المرزوقي: إقالة سعيد ستأتي من الشارع

أكد رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في حديث خاص لـ « يورونيوز » يوم أمس الجمعة، أن إقالة رئيس الجمهورية قيس سعيد ستأتي من الشارع، موضحا بأن الكثير من التونسيين سينزلون إلى الشارع للمطالبة بإقالته وبنهاية ما اعتبره انقلابا.

واعتبر المرزوقي أن قرار تمديد تعليق عمل البرلمان حتى إجراء انتخابات تشريعية في أواخر 2022، هو « مواصلة للانقلاب » ، مشددا على أن مستقبل تونس يكون في عودة الشرعية وعودة السيادة إلى الشعب.

كما اعتبر المرزوقي أن « أعداء الثورة والربيع العربي يدعمون سعيد » ، مؤكدا أن الرئيس الحالي يمشي على خطى السيسي و يعتبر نفسه تلميذا له ويطبق نفس تقنياته.

وقال المرزوقي: « لدى سعيد الآن دعم من الجزائر وهو برأيي دعم يدخل في إطار الصراع المغربي الجزائري ».

وعن موقف الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر قرارات قيس سعيد خطوة مهمة، قال المرزوقي: « هم ماسكين العصا من الوسط.. ليست لهم الشجاعة والقدرة الكافية للمطالبة بالعودة إلى الديمقراطية. هذا الرجل « أعطاهم عظما » إن صح التعبير، وبالتالي فهم يأملون أنه سينظم انتخابات بعد سنة ».

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