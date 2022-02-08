المرزوقي يدعو البرلمان للاجتماع عن بعد من أجل عزل قيس سعيد

دعا رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي في تصريح لقناة الجزيرة، البرلمان باعتباره سلطة شرعية موجودة للاجتماع ولو عبر وسائل الانترنات لعزل رئيس الجمهورية قيس سعيد، داعيا المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى تحمل مسؤوليتها والشعب كي لا تسمح بانهيار الدولة.

ووجه المرزوقي اتهامات شديدة للرئيس، اتهمه فيها بتحريض أبناء الشعب التونسي على الخروج للشارع والتظاهر ضد القضاء، معتبرا إياه رئيسًا فاشلًا وفاقدًا للشرعية.

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