المرزوقي: «الجيش والأمن مطالبان برفع الحماية عن المنقلب»

أكد رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن « الجيش والأمن مطالبان برفع الحماية عن المنقلب » رئيس الدولة لانهما في خدمة الوطن لا في خدمة رئيس اعتبره غير شرعي وغير سوي وغير كفؤ بصدد تهديم الدولة ورمي التونسيين في اعناق بعضهم البعض، على حدّ تقديره.

وشدد المرزوقي على أن الشعب الحقيقي مطالب بالخروج للشارع طيلة الشهرين المقبلين للتعجيل بأمر محتوم، مبرزا بأن النخب الوطنية مطالبة بالتنسيق ونبذ الخلافات والمطامح الشخصية واعداد البديل حتى لا يسحب البساط من تحتها فإذا بها تنشد »رب يوم بكينا منه فلما ولى بكينا عليه » ، وفق تدوينته.

واعتبر المرزوقي أن الدولة تتفكك والاقتصاد ينهار وتونس تغرق ولم يعد مجال لمواصلة ما أكّد أنها تراجيديا كوميدية.

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