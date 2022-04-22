المرزوقي: ترك سعيد يصل للاستفتاء الذي قرر نتيجته معناه دخول تونس عصر مملكة قراقوش

اعتبر رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الجمعة، أنه بتأميم الهيئة المستقلة للانتخابات، رئيس الجمهورية الحالي يواصل تفكيك كل مؤسسات دولة القانون والمؤسسات الني جاءت بها نضالات خمسة عقود تكللت بالثورة، وفق قوله.

وأكد المرزوقي أنه مع الحوار لكن بين القوى السياسية المناهضة لما اعتبره انقلابا حول آليات قيادة المقاومة المدنية لإنهاء الانقلاب لا للتعايش معه.

واعتبر المرزوفي أن ترك سعيد يصل للاستفتاء الذي قرر نتيجته مسبقا كما كان متوقعا من البداية بالتخلص من الهيئة المستقلة وانتخاباته الفولكلورية معناه دخول عصر مملكة قارقوش التي ستجعلنا مسخرة هذه الأمة بعد ان كنا مفخرتها، على حد تعبيره.

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