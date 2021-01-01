المرزوقي: تمّ الاعتداء بالعنف الشديد على شقيقي وسلب هاتفه

أعلن الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء الجمعة، أنه تمّ صباح أمس الاعتداء بالعنف الشديد على شقيقه نجيب المرزوقي أستاذ فيزياء متقاعد في ضاحية رادس .
وأكد المرزوقي أنه « تمّ سلب هاتفه الذي استُعمل للاتصال بزوجته وإخبارها أنه وقع نقله للمستشفى في حالة خطرة الشيء الذي أجبر بقية أشقائه على البحث عنه في مستشفيات المدينة دون نتيجة » .
وبين المرزوقي بأن شقيقه تمكن لحسن الحظ من العودة للبيت بالرغم من الرضوض والكدمات التي تعرض لها.
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