المرزوقي: «تونس اليوم مثل حافلة بلا فرامل يضج داخلها الركاب بالصراخ»

اعتبر رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس، أن « تونس اليوم مثل حافلة بلا فرامل يسوقها سكران ويضج داخلها الركاب بالصراخ » .

وأضاف المرزوقي: « ثمة الذين يصرخون رعبا مما ينتظرهم. ثمة ويا للعجب الأغبياء الذين يصرخون اعفس يا قيسون يتصورون أنهم لن يكونوا من بين الذين ستتهشم عظامهم عندما ترتطم الحافلة بالحائط » ، على حد تعبيره.

واعتبر المرزوقي أن الحل يكون تحت راية الدستور الوحيد الذي يجمع الشعب التونسي، داعيا إلى استئناف الثورة والتعجيل بوضع رئيس الجمهورية قيس سعيد في مستشفى الرازي أو سجن المرناقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الوطن المنكوب، وفق قوله.

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