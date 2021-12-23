المرزوقي: «حكم أصدره قاض بائس بأوامر من رئيس غير شرعي»

اعتبر رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء الأربعاء، تعليقا على صدور حكم ابتدائي ضده يقضي بسجنه 4 سنوات مع النفاذ العاجل، أن القاضي الذي أصدر القرار في شأنه بائس ويأتمر بأوامر من رئيس غير شرعي.

وكتب المرزوقي:

« حوكمت أكثر من مرة في عهد بورقيبة

وحوكمت أكثر من مرة في عهد بن علي

والآن يصدر ضدّي حكم في عهد قيس سعيّد

رحل بورقيبة وبن على وانتصرت القضايا التي حوكمت من أجلها » .

وأكد المرزوقي أنه بنفس الكيفية المهينة سيرحل سعيد وستنتصر القضايا التي يُحاكم من أجلها.

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