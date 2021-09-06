المرزوقي: ذاهبون إلى أزمة اقتصادية خانقة والنموذج اللبناني سيكون مصيرنا

أكد رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في كلمة توجه بها للشعب التونسي مساء اليوم الاثنين، أننا ذاهبون في تونس إلى أزمة اقتصادية خانقة خلال الأشهر المقبلة، متوقعا أن يكون النموذج اللبناني مصيرنا.

واعتبر المرزوقي أن النظام والشعب والمعارضة في ورطة، مشددا على أن تونس الدولة الوحيدة في العالم التي ليس بها حكومة اليوم، موضحا بأنه لا بُدّ من حكومة تكون شرعية.

كما شدد المرزوقي على ضرورة عودة البرلمان رغم فشله مع تغيير نظامه وقوانينه الداخلية، داعيا الغنوشي إلى الاستقالة من رئاسة البرلمان مع الإعداد لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها تُشرف عليها هيئة مستقلة.

وطالب المرزوقي في كلمته برفع كل التضييقات على رجال الأعمال و انتصاب المحكمة الدستورية مع ضرورة تحييد الجيش والأمن الوطنيين .

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