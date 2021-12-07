المرزوقي: سعيد عاجز عن ممارسة أبجديات الدكتاتورية الذكية

اعتبر رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد « يتعامل مع مبدأ استقلال القضاء بفجاجة وعنجهية غير مسبوقين وعلى وجه الملأ ويأمر القضاة بالمكشوف جاهلا بأنه يرتكب المعصية في وضح النهار » ، وفق تقديره.

وشدد المرزوقي على أن الرئيس عاجز حتى عن ممارسة أبجديات الدكتاتورية الذكية، محذرا القضاة الذين سيستكينون لأوامره لأنهم سيرحلون مباشرة بعد رحيله .

وأكد المرزوقي أنه سعى إبان رئاسته بكل قواه لتغيير القضاء من المستغل إلى القضاء المستقل.

وكتب المرزوقي: « كل التضامن مع القضاة الشرفاء الذين يدافعون عن شرفهم وشرف مهنتهم ورسالتهم » .

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