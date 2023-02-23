المرزوقي: سعيد يُدمّر سمعة بلادنا في افريقيا بـ «بذائته العنصرية»

اعتبر رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن رئيس الدولة قيس سعيد يدمر سمعة بلادنا في افريقيا بـ « بذائته العنصرية » ، مشددا على أنه رئيس غير شرعي وغير كفؤ وغير سويّ يلعب على غرائزه بخطاباته الشعبوية ولا يبيعه إلا الأوهام وأنه أكبر خطر على مستقبل الشعب التونسي .

وشدد المرزوقي على أن ما ينتظر الشعب هو مزيد من مضغ الهواء من جهة وتفاقم للخراب وخاصة خراب العقل والروح، من جهة أخرى.

وأضاف المرزوقي: » افريقيا اسم القارة مشتق من كلمة فريڨية وكانت تطلق على الشمال الغربي لتونس قبل ألفي سنة.. مما يعني أننا نحن التوانسة، كما كنت اردد بفخر لرؤساء الدول الافريقية في القمم التي لا يذهب لها المنقلب، أول وأقدم الأفريقيين.. ويحدثونك عن الافريقيين كما لو كانوا يسكنون قارة أخرى. »

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