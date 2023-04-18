المرزوقي: عامِلُوا الغنوشي بما يتطلبه عمره وأطلقُوا سراحهُ إن أردتم الخير لأنفسكم

دعا الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية محمد المنصف المرزوقي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، إلى معاملة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الموقوف منذ ليلة أمس بما يتطلّبه عمره ومكانته بكل احترام، داعيا للكف عن كل أشكال الهرسلة والشيطنة والتخوين.

كما طالب المرزوقي بإطلاق سراح الغنوشي وبقية ما اعتبرتهم « رهائن سياسيين » ، مضيفا: « هذا إن أردتم الخير لأنفسكم وليس فقط لهذا الوطن المنكوب » .

وكتب المرزوقي: « من بين كل القواعد التي عبث بها المنقلب قاعدة حفظ المقامات .. هي تحفظ للصراع السياسي الحد الأدنى من التحضر مانعة الانتقال من العنف الرمزي المتمثل في الصراع بالكلمات والأفكار إلى العنف بكل تبعاته.. عودوا إلى رشدكم فلو دامت لغيركم لما أتتكم » .

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