المرزوقي: لا جنسية لي إلاّ الجنسية التونسية



أكد رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الجمعة، أنّ لا جنسية له إلا الجنسية التونسية.

وكتب المرزوقي: « هذا العالم لا يعدم سذّج وأغبياء وخبثاء لا يحبون شيئا غير تصديق الإشاعات التي تثبت قناعاتهم وتؤيد أحكامهم المسبقة لا يهم كم هي بعيدة عن الحقيقة. »

وكانت حقائق أون لاين قد أكدت اليوم نقلا عن مصدر رفيع المستوى أن السلطات التونسية طلبت مؤخرا من فرنسا تنفيذ بطاقة الجلب الدولية الصادرة في حق المرزوقي وذلك بإيقافه وتسليمه إلى تونس لمحاكمته في قضية يتهم فيها بالتآمر على أمن الدولة الخارجي، إلا أن فرنسا رفضت ذلك.

ولفت الخرايفي في تصريح للموقع بأن « المرزوقي يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ما سيحول دون تنفيذ بطاقة الجلب ».

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