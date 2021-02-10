المرزوقي: لا حل اليوم للأزمة إلا بهدنة سياسية توقف كل صراع حول الصلاحيات

أعرب رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في كلمة له اليوم الأربعاء، عن تعاطفه مع قيس سعيد رئيس الجمهورية وراشد الغنوشي رئيس البرلمان وهشام المشيشي رئيس الحكومة، مؤكدا أنه عانى الأمرّين من صعوبة ممارسة الحكم ومن سهولة نقده.

وطلب المرزوقي من الرؤساء الثلاثة وضع الأهمّ فوق المهمّ، ومصلحة الدولة والشعب فوق كل اعتبار مهما بدا شرعيا، معتبرا أنه لا حل اليوم للازمة إلا بهدنة سياسية توقف كل صراع حول صلاحيات واضحة المعالم في الدستور، وعدم تضييع مزيد من الوقت في سجالات لا طائل من ورائها لأحد وخاصة للبلاد، وإنهاء الخلاف الحالي بخصوص تركيب الحكومة يحفظ ماء الوجه للجميع ويمكّن هذه الحكومة من التفرغ لأهم مهامها أي محاربة الوباء وتخفيف المعاناة الاقتصادية عن الشعب.

وشدد المرزوقي على أن ما يتطلبه الوضع الدقيق وما يفرضه الواجب على الطبقة السياسية والإعلامية تخفيض الاحتقان الحالي بوقف كل حملات التصعيد السياسي والإعلامي وخاصة تهديد طرف بعزل رئيس منتخب وطرف آخر بعزل رئيس برلمان هو الآخر منتخب.

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