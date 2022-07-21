المرزوقي للتونسيين: إذا قاطعتم الاستفتاء ستعودون الشعب القدوة

دعا رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في كلمة له مساء اليوم الخميس، التونسيين الراغبين في الذهاب للاستفتاء للتصويت بلا للبقاء في بيوتهم، متهما رئيس الجمهورية قيس سعيد بتزييف الاستفتاء.

كما اتّهم المرزوقي التونسيين الراغبين في التصويت بنعم في الاستفتاء بشهداء زور، مضيفا بقوله: « ستشعرون بالمعرة لأنكم شاركتم في اغتيال أول تجربة ديمقراطية » .

كما اتهم المرزوقي سعيد بجنون العظمة وأنه شخص غير سوي وغير كفؤ، قائلا: « إذا قاطع الشعب التونسي الاستفتاء ويكون ذلك اليوم يوم إضراب وطني ستعودون الشعب القدوة » .

وأضاف المرزوقي: « لقّنوا درسا لا يُنسى لكل طاغية وأننا اصبحنا شعبا من المواطنين ولسنا شعبا من الرعايا… عودوا الشعب الذي أبهر شعوب العالم سنة 2011… سنستيقظ من هذه العثرة وسنستعيد مسارنا وسنعود شعبا كبيرا ما بين الشعوب الديمقراطية. »

كلمات البحث :استفتاء;تونسيين;قدوة