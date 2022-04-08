المرزوقي للغنوشي: من واجبكم استئناف نشاطكم وعزل سعيد في أقرب فرصة

وجّه رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي يوم أمس الخميس، رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس الشعب المنحل راشد الغنوشي ونائبيه سميرة الشواشي وطارق الفتيتي وإلى كل نواب ونائبات الشعب التونسي .

ومن بين ما جاء في الرسالة ما يلي: « من واجبكم جميعا تكريس هذه الشرعية والدفاع عنها مهما تكلف الأمر من تضحيات جسام وستجدون كل أحرار وحرائر تونس معكم وورائكم للدفاع عنكم وعن مبدا سيادة القانون وعلوية الدستور.

إن واجبكم الوطني، تكريما لشهدائنا في هذا الذكرى المهيبة، استئناف نشاطكم وعزل المنقلب في أقرب فرصة وعدم القبول بالمثول أمام موظفين من المفروض ان رؤسائهم هم الذين يمثلون أمام لجان تحقيقكم البرلمانية. »

واعتبر المرزوقي أن ما يجب اليوم تظافر قوة الشرعية التي يمثلها البرلمان وقوة الشارع الذي يمثلها كل التونسيين الذين لا تنطلي عليهم ما وصفها بـ « عمليات التدجيل » للإطاحة برئيس الجمهورية ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى والعودة سريعا لبناء دولة القانون والمؤسسات في خدمة شعب من المواطنين .

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