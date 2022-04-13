المرزوقي: المؤسستان العسكرية والأمنية تنتظران وصول شعبية سعيد للحضيض لوضع حد لحكمه

اعتبر رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي في تصريح لموقع الاستقلال مطلع الأسبوع الجاري، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يعد رئيسا شرعيا منذ « انقلابه » على الدستور الذي حلف على القرآن بحمايته واتباعه، مشيرا إلى أن المؤسستان العسكرية والأمنية تنتظران وصول شعبيته للحضيض لوضع حد لحكمه.

وتعليقا على قرار الرئيس حل البرلمان، دعا المرزوقي البرلمان إلى مواصلة مهامه، وطالبه بعزل سعيد، معتبرا أن الدستور يعطيه هذه الصلاحية، وأن هذا ما سيضع المؤسستين العسكرية والأمنية أمام مسؤولية تاريخية: إما الوقوف مع قوة الشرعية أو مع شرعية القوة، وفق تعبيره.

وقال المرزوقي إن أعداء الحرية ربحوا معركة لكنهم سيخسرون الحرب، لأنهم يجدفون ضد تيار التاريخ، مضيفا أن « الذين يقفون في وجه تحرر الشعوب سيكون مصيرهم كمن حاولوا تأبيد العبودية والاستعمار ».

وشدد المرزوقي على أنه إذا أرادت الأجيال الحالية والمقبلة العيش الكريم داخل وطنها فلا خيار لها غير النضال، حتى تحقيق اتحاد الشعوب العربية الحرة على أنقاض الجامعة العربية.

كلمات البحث :الشرعية;المرزوقي;مؤسسة عسكرية