المرزوقي: محرزية العبيدي كانت وستبقى في ذاكرتنا مثالا في النضال والتواضع

أكّد رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الجمعة، أن محرزية العبيدي كانت وستبقى في ذاكرتنا جميعا مثالا وقدوة في النضال والتواضع والطيبة والإنسانية .

وتقدم المرزوقي بتعازيه لأهل محرزية العبيدي و لأصدقائها و لناخبيها و لزملائها وزميلاتها في حركة النهضة ولكل التونسيين والتونسيات، معتبرا إياها امرأة من خيرة نساء شعبنا وأمتنا .

وقد توفيت في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، القيادية في حركة النهضة ونائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي والنائبة بمجلس نواب الشعب محرزية العبيدي عن 57 عاما بعد صراع مع المرض.

كلمات البحث :المرزوقي;محرزية العبيدي;نضال