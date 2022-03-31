المرزوقي: مسؤولية البرلمان أن يتجاهل قرار حلّه ويُواصل جمع النصاب لعزل سعيد

اعتبر رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس، أنّ لا شيء سيتغير بحلّ البرلمان باستثناء سقوط آخر ورقة التوت عما اعتبره انقلابا.

وأكد سعيد أن مسؤولية البرلمان هي أن يتجاهل الحلّ، معتبرا أنّ من أعلنه لا يلزم إلا نفسه بما أنه لا يملك أي شرعية منذ انقلابه على الدستور، وفق قوله.

ودعا المرزوقي البرلمان إلى مواصلة أعماله والسعي لجمع النصاب لعزل الرئيس قيس سعيد.

وقال المرزوقي إن مسؤولية القضاء والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والشباب والديمقراطيين الحقيقيين اليوم هي إيقاف ما اعتبره انقلابا ومحاكمة سعيد هو والرباعي الذي سانده وهم رئيسة الحكومة ووزير الداخلية والخارجية والعدل .

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