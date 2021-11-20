المرزوقي: مستعد لقبول حكومة نهضوية وأطلب من الدول ألاّ تدعم سعيد

أكد رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي في تصريح صحفي لموقع عربي بوست نُشر مساء الجمعة، أنه رغم اختلافه مع حركة النهضة فإنه مستعد لقبول حكومة نهضوية مئة في المئة، شرط أن تأتي بقوى سياسية حقيقية تقوم بدورها التشريعي داخل البرلمان، وتسعى لإنقاذ تونس من الوضع الذي هي فيه ».

كما طلب المرزوقي من الدول أن لا تدعم قيس سعيّد، لا مادياً ولا معنوياً ولا سياسياً، معتبرا أن كل من يدعمه يحارب الديمقراطية.

وأكد المرزوقي أنه يعيش بصورة طبيعية، ويُسافر ويتحرك كأن شيئاً لم يكن، معلنا أنه بصدد التنسيق للعودة لتونس.

واعتبر المرزوقي أن الحل اليوم هو الخروج للشارع، باعتباره القوة الوحيدة القادرة على إخراج رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد من قصر قرطاج، وفق قوله.

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