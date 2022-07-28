المرزوقي: مهمة القوات العسكرية والأمنية إيقاف سعيد وإحالته على الأطباء المختصين

أكد رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في كلمة له مساء اليوم الخميس، أن مهمة القوات العسكرية والأمنية إيقاف رئيس الجمهورية قيس سعيد وإحالته على الأطباء المختصين لمعرفة مدى مسؤوليته إن كان يجب أن يُحاكم أو يُوضع في بيته كي يُعالج.

وشدد المرزوقي على أن تونس تتجه نحو النموذج اللبناني، معتبرا قيس سعيد أكبر عامل لعدم الاستقرار السياسي، لذلك يجب إقالته باعتبار وأنه سيزيد من الاحتقان السياسي والفقر سيتفاقم.

واعتبر المرزوقي أن الوضع الحالي ناتج عن أن الماكينة الاقتصادية « واقفة » منذ أكثر من 10 سنوات في ظل غياب الاستثمار الداخلي والخارجي ما أدى إلى تفاقم الفقر والخصاصة وذلك لعدم الاستقرار السياسي.

وقال المرزوقي إن السبب في عدم وجود استقرار سياسي هو افشال الثورة وفشل الثورة المضادة، بقوله: « حطولنا العصى في العجلة وما خلاوناش نخدموا » .

كلمات البحث :أطباء;القوات العسكرية;المرزوقي;سعيد