المرزوقي: نحن إزاء انقلاب تام الأركان وما وقع ليس بداية لحل بل بداية انهيار كامل

اعتبر رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزقي في فيديو نشره مساء اليوم الأحد، أن القرارات التي اتخذها رئيس الدولة انقلاب تام الأركان يُدينه إدانة تامة.

ودعا المرزوقي الشعب التونسي إلى الانتباه إلى أن ما وقع ليس بداية لحل كما يتوهم البعض بل بداية انهيار كامل .

وقال المرزوقي إن ما نراه اليوم هو خاتمة الربيع العربي، مؤكدا أن هناك قرارا إقليمي بتصفية الربيع العربي.

واتهم المرزوقي الرئيس بأن وراءه قوى تحميه وتحرضه لذلك اتخذ هذه القرارات، مؤكدا أنه إذا نجح الانقلاب فالمنقلبون لا يملكون حلولا، وفق تعبيره.

وقال المرزوقي إنه حذّر حركة النهضة من استراتيجية تغذية التمساح وهو الآن بصدد أكلهم وأكل تونس.

وكان رئيس الجمهورية قد قرر مساء اليوم، اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي و تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، بالإضافة إلى تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.

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