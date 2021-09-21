المرزوقي: يجب عزل سعيد وإحالته على المحاكمة وانتخاب رئيس برلمان جديد يحتل منصب رئيس الجمهورية

أكد رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في فيديو نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الثلاثاء، أنه يجب عزل الرئيس وإحالته على المحاكمة وعودة البرلمان وانتخاب رئيس برلمان جديد يحتل منصب رئيس الجمهورية طيلة المدة التي يُحددها القانون مع إقامة انتخابات تشريعية ورئاسية تُعطي لتونس حكومة لـ5 سنوات ورئيس عاقل يُجمّع الشعب ويحمي الدستور لمدة 5 سنوات مع إصلاح القضاء والإعلام والاقتصاد.

واعتبر المرزوقي أنه دون تطبيق رؤيته ومقترحاته فإن « تونس بش تمشي للهاوية » ، مشددا على أن الرئيس قيس سعيد يُشكل خطرا داهما، داعيا التونسيين إلى إيقافه عند حدّه .

وحمّل المرزوقي التونسيين المسؤولية لإعادة تونس إلى الدول التي بها حكومات وإنقاذ البلاد مما اعتبرها مصيبة وكارثة.

كلمات البحث :المرزوقي;رئيس الجمهورية;سعيد