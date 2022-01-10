المرزوقي يدعو إلى العصيان المدني

دعا رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في فيديو نشره مساء اليوم الاثنين، جميع التونسيين إلى العصيان المدني والدخول في مظاهرات واضرابات والامتناع عن دفع الضرائب إن تطلب الأمر.

واعتبر المرزوقي أن العصيان هو حق من حقوق الشعوب في مواجهة من اعتبرهم « انقلابيين » ، مرجعا ذلك إلى أن الفترة المقبلة ستكون فترة تفاقم الأزمات على كل المستويات لأنه سيزداد فيها الفقر وانهيار سمعة تونس وسيتفاقم الوضع يوما بعد يوم.

كما اتهم المرزوقي سعيد بالاستعداد لتدمير الدولة وعدم التراجع في أي من مواقعه، مشددا على ضرورة أن تُعدّ جميع الأحزاب العدة إلى ما بعد قيس سعيد.

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