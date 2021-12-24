المرزوقي يدعو التونسيين للخروج إلى الشوارع والتحرك ضدّ الرئيس

دعا رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي في شريط فيديو نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك يوم الخميس، الشعب التونسي للخروج إلى الشارع والتحرك ضدّ الرئيس، معتبرا أن يوم 14 جانفي يجب أن يكون يوما من أيام العرب والتونسيين لقلب موازين القوى .

كما أكد المرزوقي أنه يجب على الطبقة السياسية أن تتوحد اليوم لوجود خطر، معتبرا أن الدولة العميقة اليوم بدأت تُحظّر في بديل عن قيس سعيد .

كما شدد المرزوقي على أن كل المؤسسات يجب أن تتحمل مسؤولياتها كي تنتقل تونس من وضعها الراهن إلى وضع المفخرة ومنارة للشعوب العربية.

كما أعلن المرزوقي عن قراره الدخول في إضراب جوع مساندة لناشطين ضمن « مبادرة مواطنون ضدّ الانقلاب » احتجاجا على ما وصفوه « بمسار رئيس الجمهورية قيس سعيّد الانقلابي ».

كلمات البحث :المرزوقي;تونسيين;رئيس;شوارع