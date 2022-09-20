المرزوقي يُعلن تضامنه مع الغنوشي والعريض

أعرب رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، عن تضامنه مع الغنوشي والعريض والعفاس واللوز ومخلوف، مذكا اصدقائه من العلمانيين فيما يسمى أحزاب الوسط إضافة إلى المثقفين والإعلاميين والنقابيين أنهم جميعا على قائمة الطعام وليس فقط النهضة وائتلاف الكرامة.

ودعا المرزوقي إلى رصّ الصفوف تحت راية دستور 2014 لاسترجاع الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات، على حد تعبيره.

وكتب المرزوقي: « يجب الاعداد والاستعداد شارعيا وسياسيا للتخلص من نظام ضيع الثورة والديمقراطية ناهيك عن الاستقلال الوطني ولم يجلب لتونس الانهيار الشامل ».

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