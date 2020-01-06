المرصد التونسي لحقوق الإنسان يدعو إلى توفير المساعدات العاجلة للتونسيين في ليبيا

دعا المرصد التونسي لحقوق الإنسان في بيان أًصدره اليوم الإثنين 06 جانفي 2020، السلطات التونسية إلى توفير المساعدات العاجلة للتونسيين الموجودين في ليبيا، وذلك على خلفية تسارع وتيرة المواجهات بين الأطراف المتقاتلة في هذا البلد.

وطالب المرصد بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لحماية السجناء والموقوفين والمتحجزين والمخطوفين التونسيين في ليبيا، وذلك لحمايتهم من أي عمل إجرامي قد ينهى حياتهم في أية لحظة من أي طرف مسلح.

وشدد المرصد على ضرورة التحرك على كل المستويات برؤية واضحة وموقف مطمئن تجاه الأزمة الليبية وتحديات الوضع الأمني، موصيا بوضع استراتيجية تدخل عاجلة لحماية مصالح تونس الداخلية والخارجية المرتبطة أساسا بليبيا.

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